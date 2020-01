Podcast Le Micro : avec L'Express, Alain Weill fait le pari du payant et de l'audio

20 ans après la reprise réussie de RMC, Alain Weill se lance un nouveau challenge : redonner des couleurs au magazine L’Express. Le news hebdo créé en 1953 est en crise depuis plusieurs années, malgré une nouvelle formule lancée lors de sa reprise par Altice. Pour gagner ce pari, il a réduit les coûts et est allé s’inspirer du succès de la presse anglosaxonne comme "The Economist" en Angleterre.Le nouvel Express, lancé le 16 janvier, adopte une maquette plus dense avec un contenu en hausse de 50 %, moins de pages, et un papier plus fin. Une stratégie offensive autour de l’abonnement numérique est lancée, il coûtera 9,90 € par mois. Pour cela, l'Express va sortir son carnet de chèque et lancer de grandes campagnes de communication en TV, radio et sur le digital. Objectif : convaincre 200 000 abonnés payants d’ici 3 ans. Autre innovation, l’Express va se décliner totalement en audio pour ses abonnés. Il sera possible d’écouter les articles qui seront lus par des comédiens. 60 articles et 5h d’écoutes seront disponibles toutes les semaines. Alain Weill, le patron de l’Express qui conserve ses fonctions au sein d’Altice et de SFR a répondu aux questions du Micro en marge de la présentation de ce nouvel Express.