Podcast Le Micro : Jean-Eric Valli (Les Indés Radios) : "La meilleure régie, c'est de la faire soi-même"

Elles sont 131 et se revendiquent comme la première audience radio de France. Créé en 1992, Le GIE Les Indés Radios a réalisé l’exploit de réunir autour de la table la quasi totalité des radios locales privées et thématiques, comme Alouette, Vibration, OUI FM, Jazz Radio, Contact FM ou Kiss FM… D’abord autour d’une offre publicitaire commune, commercialisée par TF1 Pub, mais aussi comme sphère d’influence dans un monde des médias de plus en plus complexe et dominé par les géants du web comme Google, Amazon ou Apple. Mais le grand défi des Indés Radios est désormais de peser dans les supports digitaux gourmands en innovation. Après une application Les Indés Radios -le mur du Son, une intégration sur les voitures connectées et les box TV…., le groupement va décliner l’ensemble de ses marques sur les enceintes connectées et lance une offre publicitaire commune, toujours avec TF1 Pub, pour ses programmes diffusés en streaming. Dans cet épisode, Jean Eric Valli, le président des Indés Radios balaye l’ensemble des enjeux qui font vibrer les radios indépendantes et n'exclut pas de rabattre les cartes. "La meilleure régie est de la faire soi-même" dit-il, tout en saluant le travail de TF1 Pub.