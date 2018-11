Podcast #09 : "L'Hebdo Radio" de La Lettre Pro de la Radio

Cette semaine, dans ce nouveau podcast de "L'Hebdo Radio" de La Lettre Pro de la Radio, la 20e édition des NRJ Music Awards organisée samedi 20 novembre 2018 à Cannes, diffusée sur TF1 et NRJ. Europe 1 Studio qui a lancé une nouvelle série originale inédite intitulée "Passion Constitution", signée Olivier Duhamel. Retrouvez également les brèves les plus marquantes de cette semaine issues de La Lettre Pro de la Radio, et L'instant musical, de Laurent Schark.