Plus que quelques places pour la conférence du WorldDAB

Au programme de ce WorldDAB Automotive 2023, les discours d’ouverture avec des leaders de l’industrie de la radio dont la présidente de Radio France, le directeur adjoint de l’UER, le directeur des programmes de la SWR sur l’importance de la radiodiffusion, les initiatives qui touchent le monde de la radiodiffusion et de l’automobile (audio, véhicule électrique, voiture connectée...), les tendances au cœur du tableau de bord (radio hybride, Android Auto, conception des tableaux de bord...) et la radio et le conducteur (avec les résultats de la recherche sur le lien entre la radio et le conducteur, l’expérience, la radio personnelle...).Programme complet, intervenants et inscriptions ICI