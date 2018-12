Plus de 2 millions d'utilisateurs pour RTBF Auvio

L’âge moyen des utilisateurs de RTBF Auvio est de 42 ans (FWB - janvier à octobre 2018). Chaque jour en moyenne, les internautes (de 12 ans et plus en FWB) ont visionné ou écouté des contenus en direct ou à la demande via RTBF Auvio pour un total de 42 minutes. À ce jour, plus de 220 000 utilisateurs ont activé la portabilité des contenus et peuvent désormais profiter de RTBF Auvio partout dans l'Union Européenne. RTBF Auvio, c’est aussi un record d’audience avec plus de 248 000 visiteurs uniques pour l’édition spéciale du second tour des élections françaises en mai 2017. Chaque mois, plus de 1 200 heures de nouveaux contenus sont publiés sur RTBF Auvio. La consommation moyenne par jour, entre le 1er janvier et le 31 octobre 2018, est de 100 403 internautes (de 12 ans et plus en FWB) pour une consommation mensuelle de 825 247 internautes.