Plus de 14.8 millions d’auditeurs pour Radio France

France Culture enregistre 3.1 d'audience cumulée avec 1 717 000 auditeurs quotidiens (soit 141 000 auditeurs en un an). Jamais la station n'avait commencé une saison avec autant d'auditeurs. Ajoutons 3 points de PDA et une DEA de 106 minutes.

France Musique rassemble 881 000 auditeurs quotidiens pour une DEA de 110 minutes. FIP (1.1 d'audience cumulée) devance toutes les musicales en durée d’écoute grâce à 2h08 d’écoute par jour et par auditeur. Enfin, Mouv' semble devenir une station "de plus en plus hybride".

Avec 346 000 auditeurs quotidiens (0.6 d'audience cumulée et 0.3 de PDA), Mouv' veut s'appuyer sur ses résultats numériques : plus de 12 millions de vidéos vues par mois sur les réseaux sociaux dont 1/3 sur TikTok et 1/3 sur Instagram. En outre, la radio enregistre 1.3 millions d’écoutes du live par mois dont 500 000 pour les webradios.