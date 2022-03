Plateforme France Bleu - France 3 : le SNJ appelle à des actions

"La direction a tiré un trait sur francebleu.fr, le site internet dont nous avons fait le succès, sans compter nos heures, sans moyens et sans compensations financière et désormais, sans aucun accord d’entreprise encadrant le numérique et les droits d’auteurs. La direction avance sur son projet, comme si tout cela n’avait aucune importance. Comme si le "tous contributeurs" quasi bénévole ne suffisait pas. Après les matinales filmées, les rapprochements immobiliers, désormais la plateforme web commune ! Où s’arrêtera le rapprochement avec France 3 ?" s'interroge le SNJ Radio France.Que sait-on de la plateforme numérique commune France Bleu - France 3 à dix jours de son lancement ? "Rien ou presque" répond le syndicat qui appelle les journalistes à une semaine d'action...