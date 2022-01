Pitchoun Médias partenaire de l’opération Pièces Jaunes

Chaque année depuis 1989, Pièces Jaunes fait appel à la générosité du public afin de financer de nombreux projets dans les hôpitaux publics pédiatriques français. Depuis plus de 30 ans, grâce à vos pièces, grâce à vos dons, la Fondation a déjà financé près de 9 300 réalisations permettant d’améliorer l’hospitalisation des enfants et des adolescents, pour un montant de plus de 104 millions d’euros.

Pitchoun Médias, 1er groupe média jeunesse 360° indépendant créé en 2016 par Laurent Brochet, développe et distribue un contenu ludo-éducatif adapté aux enfants et adopté par les parents. Une offre Plurimédias déclinée en une chaine de TV (1 077 000 téléspectateurs) et Radio Pitchoun en DAB+ sur 40 agglomérations et en digital sur Pitchoun-medias.fr.