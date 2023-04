Philippe Lansac nouveau directeur général de RCF

"Cette nomination s'inscrit dans la dynamique de développement multicanal de RCF en FM, DAB+ et digital au service de son positionnement de média chrétien de réflexion, ancré dans les territoires, ouvert à tous" indique un communiqué.

"Je mesure la responsabilité qui m’est confiée et les défis qui nous attendent. Je sais pouvoir compter sur le formidable engagement et le professionnalisme de tous les salariés et bénévoles du réseau RCF en France et en Belgique. Je crois plus que jamais à la pertinence du projet éditorial de RCF dans un monde médiatique en pleine mutation digitale. J’aurai à coeur d’y faire rayonner sa raison d’être : partager la joie de s’ouvrir à l’autre, au monde, à Dieu, pour devenir tous acteurs de fraternité" a expliqué Philippe Lansac.