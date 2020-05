Pénélope Boeuf revient avec le "Journal d'une déconfinée"

Pénélope a profité du confinement pour lancer le site internet de son studio La Toile Sur Écoute . "Cela fait 18 mois que je me suis lancée. J'ai attendu d'avoir défini mon univers, mon tone of voice et ma singularité pour me distinguer au mieux des autres studios. Avec mon expérience, je peux enfin proposer une offre complète de brand content, sponsoring, conseil en storytelling et formation pour accompagner les marques et les particuliers, mais aussi une Newsletter hebdomadaire créative" précise Pénélope.