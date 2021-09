Pénélope Bœuf revient avec la saison 10 de "L’Arnaque"

"Après la saison 9 (terminée en mars dernier et cumulé plus de 3 millions d’écoutes), les auditeurs insistaient pour que "L'Arnaque" continue. C’est le podcast phare de "La Toile sur Écoute" avec une audience fidèle et ultra engagée. C’était donc évident pour moi de sortir une nouvelle saison pour la rentrée même si c’est un challenge de se renouveler. Mais je ne peux pas laisser en friche "L’Arnaque" et d’ailleurs, les prochaines saisons vont comprendre quelques nouveautés !" a expliqué Pénélope qui a donc souhaité réaliser une nouvelle saison de "L’Arnaque".La saison 10 de "L’Arnaque" est disponible gratuitement sur toutes les plateformes d’écoute et surtout ICI . Pour suivre toutes les (nombreuses) actualités de "La Toile Sur Écoute", c'est ICI