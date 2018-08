Patrimoine : la Maison de la radio ouvre ses portes

De sa construction à sa réhabilitation, de la guerre froide aux nouvelles technologies, 50 ans d’histoire se dévoilent sous les yeux des auditeurs durant des visites guidées d'environ 60 minutes et par groupe de 25 personnes, de 9h30 à 18h30. Des lieux insolites et emblématiques à découvrir guidés par des professionnels de la Maison. L'équipe de Mouv' sera mise à contribution durant tout le week-end avec "Mouv' inside" (à 10h et 14h30), un espace d’interaction, de transmission et d’exploration sonore pour développer sa créativité et se mettre dans la peau de techniciens, de preneurs de son ou d'intervieweurs… pour créer sa propre émission.