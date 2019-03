Patrick Bruel en showcase pour KISS FM

Patrick Bruel qui est actuellement en tournée tiendra donc, sa promesse et, juste avant son concert du 30 mars au Nikaia de Nice, il proposera en exclusivité, un rendez-vous acoustique pour les auditrices et les auditeurs de Kiss FM. Un moment intimiste qui se déroulera en plein coeur de la promenade des Anglais au Hard Rock Café. "Depuis l'annonce de ce rendez vous, le standard de la radio n'a pas arrêté de sonner" indique la radio. 160 privilégiés assisteront à ce moment, ce samedi après midi.La radio avait aussi organisé un challenge sur sa page Facebook, et les participants ont été nombreux et imaginatifs comme vous pourrez le voir dans les commentaires de cette vidéo ( ICI ).