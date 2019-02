Partenariat inédit entre Public Sénat et France Culture

"Nourrir le débat d’idées, valoriser la production littéraire et éditoriale, établir des ponts entre l’actualité du monde et la connaissance sont au coeur des engagements de France Culture. Adèle Van Reeth a réinventé le traitement de la philosophie à l’antenne en l’ouvrant à tous les domaines. Cette nouvelle collaboration avec Public Sénat autour d’une des grandes voix quotidiennes de France Culture a l’ambition de participer encore davantage à la diffusion et au rayonnement de la culture" a souligné Sandrine Treiner, directrice de France Culture.

France Culture est partenaire de "Livres & Vous…." Vincent Lemerre, délégué aux programmes de France Culture, en assure le conseil éditorial. Il participe à l’élaboration des émissions aux côtés de Soumaya Benaissa, rédactrice en chef de l’émission pour Public Sénat.