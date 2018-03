Chaque vendredi, du 30 mars au 27 avril 2018 à 8h15, 12h10 et 18h15, les élèves mettront à l’honneur des restaurants solidaires tels que le Logis Saint-Jean, Chromosome, Pierre Landais, le Royal indien et le restaurant d’application ABBA. Le vendredi 18 mai 2018 de 9h à 10h, Radio Fidélité diffusera une émission spéciale, regroupant l’ensemble des reportages effectués par les élèves dans ces différents restaurants. Ce partenariat entre Radio Fidélité et Apprentis d’Auteuil a permis à ces jeunes de découvrir les métiers de la radio : rédaction, prise de son, montage et de faire ainsi un premier pas dans le monde de la restauration à travers l’utilisation d’un média.

Créée en 1986 par un groupe de laïcs, Radio Fidélité, radio associative chrétienne de Loire-Atlantique. Elle est diffusée sur 103.8 à Nantes, sur 92.5 à Pornic et sur 97.2 à Châteaubriant.