Paris Radio Show : comment j’ai réussi à financer mon podcast ?

La monétisation est sûrement l'une des préoccupations principales du podcasteur aujourd’hui ! Ce sujet est sur toutes les lèvres, et notamment sur celles des invités de la passionnante conférence "Comment réussir à monétiser mon podcast", qui a eu lieu en salle Ausha ce matin. On y retrouve Mélanie Hong de Bonjour Podcast, Clémentine Galey de Bliss-Stories, Guillaume Vendé de Podcast Tech Café, Pauline Grisoni de La Leçon et Christopher Ciminelli d’Orso Média. Chacun vit aujourd’hui de sa passion : le podcast. Comment sont-ils parvenus à en vivre et quels sont les canaux qu’ils ont empruntés ?