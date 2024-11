Pari tenu pour Radio PANAME! avec la hausse de son audience en Île-de-France

La notoriété de la marque Radio PANAME!, elle aussi en hausse, dépasse à présent les 21% en Île-de-France.

"La confirmation des audiences de Radio PANAME! sur deux vagues successives, et la progression de son audience globale en Ile-de-France, représentent un signal fort envoyé au marché radiophonique et publicitaire depuis le lancement des radios "pure DAB+" en France. Ces chiffres positifs doivent continuer leurs progressions au fur et à mesure de l'intégration de la norme DAB+ dans les voitures neuves et de l'adaptation des récepteurs dans les voitures plus anciennes" a souligné Emmanuel Rials, Président de GROUPEdeRADiOS.