Pandora for Podcasters s'enrichit de nouvelles fonctionnalités

Désormais, Pandora for Podcasters présente Podcast Analytics : un nouvel ensemble d'outils visuels d'analyse de données qui fournissent aux créateurs de podcasts plus d'informations sur leur public sur Pandora : qui sont les auditeurs et les types de contenus qui les attire et les fait revenir. Les podcasteurs ont accès à des données d'écoute de podcast qui offrent une image plus précise et plus détaillée de l'engagement des auditeurs que les analyses traditionnelles liées aux simples téléchargements de podcasts.