Oxygène pulvérise son record d’audience

Ce record historique est le résultat d’un travail de proximité réalisé par une équipe de 12 collaborateurs qui produisent chaque jour des programmes toujours plus locaux, toujours plus proches des seine-et-marnais et de leurs attentes. Oxygène "la radio de la Seine-et-Marne" est diffusée sur 7 fréquences via notamment une syndication dans le Nord Seine-et-Marne.

Par ailleurs, à la demande d’Oxygène, Médiamétrie produit aussi plusieurs tris spécifiques sous forme de cumul de son étude EAR en Île-de-France, et qui permettent l’analyse de certains indicateurs d’audience spécifiques au département de Seine-et-Marne : une audience cumulée de 3.5% et d’une PDA de 3.8%.