Oui FM partenaire de Download Festival

Cette année, la liste des artistes est interminable. Composée de nombreuses têtes d’affiche, il y en aura pour tous les goûts. Guns N’Roses, Marilyn Manson, Ozzy Osbourne, les Foo Fighters, Ghost, The Offspring, Mass Hysteria, The Hives…autant de noms qui se partageront la scène. Cette édition de Download Festival sera l’une des dernières occasions d’assister à un concert d’Ozzy Osbourne. L’ancien leader de Black Sabbath a annoncé qu’il prendrait officiellement sa retraite des tournées mondiales après 2018.

Depuis ce lundi 16 avril et jusqu'au vendredi 27 avril 2018, Oui FM, partenaire de ce festival, offre des Pass 4 jours à ses auditeurs.