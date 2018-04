Orelsan pour une NRJ Live Session à Paris

Porté par les singles "Basique" et "Tout va bien" et pour cause, son album a reçu pas moins de 18 récompenses depuis sa sortie en octobre 2017, Orelsan a choisi de revenir dans la capitale en exclusivité pour NRJ. Il offrira "un moment unique et privilégié à ses fans, dans un lieu encore tenu secret et interprétera ses plus gros hits pour le plus grand plaisir des auditeurs présents" annonce la station dans un communiqué. Pour gagner leurs places pour ce showcase privé, les auditeurs doivent s’inscrire sur le site nrj.fr et écouter la radio afin de connaitre "La Phrase NRJ". À tout moment de la journée, si on les appelle en direct, ils doivent répétez "La Phrase NRJ".

Finalement, la fête est loin d’être finie...