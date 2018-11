OnAir66 joue sur tous les tableaux musicaux

Quelles radios trouve-ton sur OnAir66 ? Sept flux différents. Ils vont du pop rock aux années 80 en passant par Tendances, New Wave etc… De quoi plaire à tout le monde. "Le but a toujours été de mêler des webradios de style généralistes avec des flux plus spécifiques, histoire de proposer un bouquet original", ajoute Laurent Assens, qui a créé ce bouquet de radios numériques grâce à la plate-forme gratuite Radionomy.