Olivier Schrameck : "Le numérique n'échappe pas à la régulation"

"Nous, nous avons pour tâche d'animer le secteur de l'audiovisuel et de l'aider à se développer sous un double angle, d'une part économique et technologique. On sait à quel point ces mutations sont importantes aujourd'hui. Et, d'autre part, sous l'angle de la préservation des grandes valeurs sociétales et, de façon générale, des publics que sont les auditeurs et les téléspectateurs" a indiqué Olivier Schrameck. Quelle place pour les acteurs qui émergent sur le numérique et qui ne sont pas soumis aux mêmes règles, par exemple, que les radios ? "Nous souhaitons un assouplissement des règles de droit applicables que ce soit en vertu de la loi qui date de 1986, c'est bien ancien pour un secteur en plein mutation, ou des dispositions réglementaires".