Olivier Schrameck : "L'avenir de la radio et de l'audio digital réside dans la diversité"

Pour le CSA, les enjeux cruciaux sont de trois ordres : la mesure d'audience, qui doit refléter plus précisément la pluralité d'écoute des auditeurs à l'ère numérique ; l'inclusion du streaming dans les réglementations nationales et européennes ; le développement des leviers de croissance en faveur de l'édition de services de radios hertziens et numériques avec le DAB+. Pour Olivier Schrameck : "le développement du média radio à l'ère numérique doit permettre de renforcer encore plus ses atouts distinctifs d'instantanéité et de proximité. A l'image des auditeurs qui écoutent tous les jours la radio de manière plurielle. Entre radio traditionnelle et audio digital, le marché et tous les acteurs de la radio et de l'audio digital en France doivent refléter cette diversité".



La production de contenus audio originaux, diffusés en streaming, en radio filmée ou à la demande grâce aux podcasts natifs, représente des opportunités de développement fondamentaux pour le secteur. Il existe également des opportunités intéressantes dans le développement des intelligences artificielles et du contrôle de la voix.