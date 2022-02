OUI FM, Latina, Swigg et Voltage lancent le start-over

Cette fonction permet aux auditeurs de Radioplayer France de revenir jusqu’à 2 heures en arrière et mettre en pause le programme écouté. Les auditeurs peuvent donc désormais revenir au début de leur programme préféré sans pour autant l’avoir enregistré.

Pour Jean-Éric Valli, Président du Groupe 1981 : "l’écoute en semi-différé est encore aujourd’hui très inédite en radio et répond aux nouvelles attentes des auditeurs, déjà familiarisés avec ce service en télévision. Il montre à quel point la radio se renouvelle pour s’adapter aux demandes des auditeurs, et je suis heureux que nos radios puissent montrer le chemin".