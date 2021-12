NutriRadio, une radio française dédiée à la nutrition

Ex-directeur de Fun Radio en Espagne, Fabrice Flobinus a créé NutriRadio après avoir lancé Nutricast en 2020, une plateforme de podcasts dédiés à la phytothérapie et la micronutrition qui revendique plus de 500 000 téléchargements. Grâce à ce succès d’audience et au soutien d'experts, de laboratoires, et des acteurs de la nutraceutique, il a décidé de lancer NutriRadio. NutriRadio est aujourd’hui une radio digitale, disponible sur le web et sur les applications mobiles. L’objectif est une diffusion en DAB+ dans les 2 ans.