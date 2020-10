"Nova autour du monde" : une nouvelle émission sur Radio Nova

Cette nouvelle émission s'ouvrira en musique, avec deux heures d'une playlist concoctée par les programmateurs de Radio Nova (de 9h à 11h), pour une immersion dans l'identité musicale de la ville explorée. Les deux heures suivantes (de 11h à 13h) alterneront, une semaine sur deux, entre "Au tour de Nova", un reportage in situ d'Isadora Dartial pour mettre en avant les initiatives des Instituts Français à l'étranger et de suivre les nouveaux acteurs culturels qui construisent les villes désirables de demain. La semaine suivante, Sophie Marchand emmènera les auditeurs dans "Les voyages immobiles" ; ces voyages idéaux, vers des destinations fantasmées par les conditions actuelles prendront le contre-pied de la réalité en nous baladant du côté de la pop culture de la ville et dans les souvenirs des invités.