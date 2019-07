Nouvelle version pour "L'After Foot" sur RMC

"L'After Foot" ce seront 3 heures de direct tous les soirs (hors soirs de match). De 21h à minuit, les auditeurs et les téléspectateurs joueront leur propre match et confronteront leurs points de vue avec ceux des membres de l'émission. Ces 3 heures rendront le débat encore "plus passionnant pour les amoureux de l’actualité foot". Sous la houlette de l’inamovible Gilbert Brisbois (du dimanche au jeudi) et du nouveau membre Nicolas Jamain (du vendredi et samedi), "L'After Foot"comptera sur le retour de trois piliers historiques dans ses rangs : Florent Gautreau (le lundi soir) pour sa précision, le trublion Julien Cazarre (du lundi au jeudi) pour un rendez-vous humoristique et Polo Breitner une des "Drôles de Dames" pour toute l’actualité du foot allemand.