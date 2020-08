Nouvelle saison et nouvelles voix sur Radio Cristal

"C'est déjà l'heure" de la rentrée pour Radio Cristal et c'est aussi une formule pour dénommer la matinale de la station. Cette saison, Ben prend les commandes de la matinale, entre 6h et 9h30. Entouré d'Élodie, de Joris et de Clément, Ben s’occupe de réveiller les Normands avec une playlist entraînante, l’actualité de leur ville, l’info circulation et des jeux… Cette saison, Radio Cristal diffusera chaque matin, de 09h30 à midi "Ici, c'est Normandie" émission présentée par Pauline qui, pour son arrivée, offre un PC portable. Ces deux nouveaux nouvelles voix se retrouveront à midi pour "La Pause Dèj'" pour apprendre en s'amusant. Et, à la clé, des euros à gagner...