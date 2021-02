Nouvelle génération de réseaux sociaux : les applications sociales audio

Facebook n'est pas la seule entreprise à profiter de cet engouement puisque Quilt, une application audio sociale axée sur le bien-être et la communauté, vient d'annoncer une levée de fonds initiale de 3.5 millions de dollars. À l'échelle mondiale, des applications telles que Dizhua, Tiya et Yalla attirent des utilisateurs dans des pays comme la Chine, les États-Unis et l'Égypte, ainsi qu'en Arabie saoudite et en Turquie, avec respectivement 174 000, 6 millions et 34.5 millions de téléchargements. Nombre de ces applications existent pourtant depuis des mois, voire des années, et dans le cas de Yalla, l'application existe depuis 2016.