Nouvelle édition du concours "60 secondes Radio"

Depuis quatre ans, des centaines d'artistes, d'organisations radio, collectifs et stations radio web, DAB et hertziennes ont témoigné leur amitié au concours "60 Secondes Radio" en produisant des oeuvres inédites : théâtre radio, collage, Field Recording, Sound Art, radio art, documentaire de création, prose et poésie sonore, archives... figurent chaque année au rendez-vous de cet événement radiophonique. Et face à la qualité artistique des capsules soumises au fil des ans, "60 Secondes Radio" s'est aussi acharné à faire vivre ces documents sonores en dehors de la compétition. Les oeuvres de quelque 300 artistes radiophoniques recensés depuis les origines du projet ont parcouru le monde, via les radios libres, universitaires, associatives et communautaires du Canada, d’Europe, des Amériques et d’Océanie et grâce aux amitiés développées notamment avec rAAdio cAArgo (France), Jet FM (France), Tea FM (Espagne), Radia 89.9 (30 pays et radios de par le monde), Radio Campus (Paris), Radio Revolten (Allemagne), Radio Grenouille (France), Radiophrenia (Écosse) et le Community Radio Exchange de la NCRA (Ottawa).