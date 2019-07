Nouvelle édition des RadioDays Asia 2019

Quelles sont les dernières nouveautés du monde de la radio ? Qu'est-ce qui fonctionne aujourd'hui et quel est le meilleur produit ou service pour vous, votre marque, votre station, vos auditeurs ou encore pour vos marchés ? À ces deux grandes interrogations, la nouvelle édition des Radiodays Asia devraient logiquement apporter des réponses précises. La manifestation s'intéressera aussi aux jeunes auditeurs : c'est un public sur lequel les radios du monde entier se concentrent actuellement en multipliant les solutions pour attirer cette cible et pour rester pertinents. une opportunité pour prendre connaissance de qui se fait aux quatre coins du globe.Infos et inscriptions : ICI