Nouvelle édition des RMC Sport Games à Val d'isère

Chaque année, RMC organise les "RMC Sport Games". En cette 10e édition, RMC et la célèbre "Dream Team RMC" reçoivent et honorent les grands noms du sport français 2017, du jeudi 7 au dimanche 10 décembre et pour la première fois depuis Val d’Isère. Au cœur de ces "RMC Sport Games", la cérémonie des des épreuves sportives et tous les shows sport de RMC en direct de la station.