Nouvelle édition des "British Podcast Awards"

The Roundhouse à Londres devant un public de 750 personnes.

Avec plus de 9 millions de personnes écoutant des podcasts chaque semaine au Royaume-Uni, les "British Podcast Awards" propulsés par Acast reviennent pour leur quatrième célébration annuelle dans un nouveau lieu et avec des catégories supplémentaires alors qu'ils célèbrent les plus grands podcasts et créateurs du Royaume-Uni. Le jury composé d'une cinquantaine de professionnels sera présidé par George The Poet et veut encourager le meilleur de la créativité.La cérémonie des " British Podcast Awards " est organisée afin promouvoir le travail des podcasteurs, pour encourager les auditeurs à s'essayer à l'écoute des podcasts et pour offrir un espace de divertissement aux producteurs, aux diffuseurs, aux sponsors, aux plateformes, aux auteurs et aux interprètes.La prochaine édition aura lieu le 16 mai au théâtre