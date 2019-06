Nouvelle "Mobi Radio "sur l’application Skyrock FM

"Skyrock Casablanca ce sont tous les sons et artistes qui streament à Casablanca : Soolking, PNL, Gims, Lartiste,"Marwa Loud, et la scène marocaine avec Hatimm Ammor…" explique la station. Elle poursuit le succès toujours grandissant du groupe Skyrock au Maroc et confirme celui-ci comme 6e pays utilisateur de l’application Skyrock et 2e pays africain avec plus de 50 000 sessions d’écoute au cours des 30 derniers jours. Lancée le jour de la Fête de la musique, désormais événement mondial, la création de Skyrock Casablanca se situe avec Skyrock Abidjan et Skyrock Alger dans le cadre de la défense de la langue française et dans le contexte de développement de la grande verticale francophone dont l’Afrique est le principal moteur démographique.