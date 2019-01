Nouveaux services pour l'extension .radio

Ainsi, les conditions d’accès au domaine .radio ont été revues pour permettre aux petites entités de la radio (radio associatives et web radios) d’enregistrer leur domaine .radio . Le prix pour un enregistrement de domaine .radio sur register.radio est de 25€/an pour les structures jusqu’à 2 employés et opérant avec un faible budget de fonctionnement. Toutes les demandes sont validées le jour même par le "registry". Le domaine internet .radio a été lancé en aout 2017 et compte aujourd’hui plus de 2300 domaines enregistrés dans le monde. Le domaine est réservé au secteur de la radio (stations de radio, radios internet, compagnies offrant des produits/services pour la radio, professionnels de la radio, radio amateurs). Le registry a mis en place des mesures de contrôle afin d’éviter toute utilisation préjudiciable à la communauté de la radio tel que notamment le cybersquatting.