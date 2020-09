Nouveau report des Radiodays Europe 2020

"Lors d'une réunion du comité directeur aujourd'hui, il a été convenu qu'en raison de la crise mondiale actuelle de COVID 19, l'événement Radiodays Europe sera déplacé du 2 au 4 mai 2021. Cette décision a été prise après avoir suivi de près l'évolution de la situation dans le monde entier et en consultation avec les partenaires et les partisans de l'événement. Et, bien que la situation semble évoluer dans le monde entier, il n'est toujours pas "sûr" d'organiser un événement d'une telle ampleur en décembre.

Ce fut une décision très difficile à prendre car en mars, lorsque nous avons reporté l'événement pour la première fois, nous pensions qu'il serait possible d'organiser un événement en personne en décembre. Cependant, nous continuons de constater, pays par pays et au sein des communautés de radio et de podcast, que les quarantaines, les restrictions de voyage et la propagation continue du virus font qu'un événement en décembre n'est pas dans l'intérêt de nos participants, orateurs, partenaires et hôtes. " indique Peter Niegel, Directeur Général de l'événement.