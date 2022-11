Nouveau préavis de grève à Radio France

"À Radio France, si la direction semble consentir au terme de la 3e réunion de négociation salariales à la première augmentation générale depuis 12 ans, ni son niveau (100 euros mensuels bruts sur la base d'un plein temps), ni sa destination (les personnels les plus précaires n'en bénéficieraient pas), ni sa temporalité (seulement à partir de janvier 2023), ne compensent l'inflation que tous les salariés subissent depuis près d'un an et qui rogne leur pouvoir d'achat déjà bien diminué depuis des années" expliquent les syndicats.

"Nous demandons une réelle augmentation générale des salaires pour tous les personnels (permanents et intermittents) indexée sur la hausse de l'inflation, dès aujourd'hui".