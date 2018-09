Nouveau "Concert Très Très Privé" avec RTL2

"L’ambassadrice de la pop multiculturelle" est de retour avec un second album. Après avoir vendu plus de 300 000 albums de son premier opus "Zanaka" qui reprend les tubes "Makeba" ou encore "Come", Jain s’est exportée au-delà de nos frontières et a connu un succès populaire dans plusieurs pays d’Europe et aux Etats-Unis. Elle sera en Concert Très Très Privé avec RTL2, ce mercredi à 20h.

"Les Concerts Très Très Privés RTL2 sont des rendez-vous uniques et exceptionnels avec le public et les plus grands artistes du son pop rock. Accessibles uniquement sur invitation RTL2, ces concerts sont l’occasion de renforcer les liens existant entre les auditeurs, les artistes et la radio" rappelle la radio de M6 Group..