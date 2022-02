À partir de 20h30, Calogero, heureux de retrouver son public, partagera un moment privilégié depuis la scène et pour le plus grand plaisir des 500 auditeurs présents. Trois ans après l’énorme succès du "Liberté Chérie Tour", Calogero poursuit l'exploitation de son dernier album "Centre ville" et donne rendez-vous le 18 février pour un concert. Un "Concert Super Privé" qui sera à suivre sur les réseaux sociaux de Chérie FM.