Notre-Dame : un dispositif spécial sur les antennes de Radio France

Quatre ans après l’incendie qui a bouleversé le monde, Notre-Dame de Paris s’apprête à rouvrir ses portes dans une ambiance de célébration. À cette occasion, les antennes de Radio France – France Inter, franceinfo, France Bleu Paris, France Culture et France Musique – offriront une couverture en direct.

Le 7 décembre, France Inter et franceinfo proposeront des éditions spéciales pour accompagner la cérémonie officielle, avec des moments clés tels que les discours du Président de la République, l’office inaugural et une soirée musicale rassemblant des artistes internationaux et l’Orchestre Philharmonique de Radio France.