Nostalgie reçoit le Grand Prix de la radio musicale

Lors de cette soirée, Nostalgie a donc reçu le Grand Prix Radio 2019 dans la catégorie "Radio musicale de l'année". La station, dirigée par Xavier Laissus, est écoutée chaque jour par 3.3 millions d'auditeurs et a vu son audience augmenter de 12% en un an. En outre, durant cette cérémonie annuelle, Nostalgie Belgique a également été récompensée dans la catégorie "Radio francophone privée de l'année". En progression constante depuis plusieurs années, Nostalgie Belgique est la première radio en Belgique francophone. Avec une part de marché de 14.4%, elle a devancé en 2018 les radios du groupe RTL et celles de la RTBF.

Chaque année, les Grands Prix Radio récompensent les professionnels les plus innovants dans toutes les dimensions de la radio et de l'audio digital.