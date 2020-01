"Nostalgie Magic Tour" : 15 000 euros de dons

Du 2 décembre au 7 décembre derniers, tous les animateurs et journalistes de Nostalgie Belgique s’étaient arrêtés près de chez les auditeurs pour faire briller les yeux de nombreux enfants. Défi réussi avec 17 300 jouets récoltés dont vont bénéficier 8 500 enfants et plus de 28 tonnes de piles usagées.

Le partenaire "Bebat" vient de transformer la récolte de piles en un remarquable chèque de 15 000€ au profit de l’association Arc-en-Ciel. Ce montant permettra de poursuivre l’amélioration des infrastructures du Centre Arc-en-Ciel - La Ferme à Virton. Avec notamment l’aménagement d'un espace de spectacle…