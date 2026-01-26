Nostalgie Belgique explore l’âme sonore de l’Union Saint-Gilloise

Nostalgie Belgique propose un regard inédit sur le football avec le podcast « La chanson fait l’Union ». Le projet met en lumière un élément central mais souvent peu documenté du monde sportif : les chants des supporters. Ces morceaux scandés en tribune ne sont pas de simples encouragements. Ils constituent un véritable patrimoine sonore, une tradition qui forge l’identité du club et renforce la cohésion entre supporters, joueurs et ville. À travers cette série audio, Nostalgie replace les chants au cœur de la narration collective d’un club populaire et emblématique de Bruxelles.

La série audio se décline en quatre épisodes, chacun centré sur une facette de cette culture vocale. Elle aborde les origines des chants de l’Union Saint-Gilloise, leur évolution au fil des générations, leur impact sur l’ambiance du stade.