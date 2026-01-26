La Lettre Pro de la Radio & du Podcast
Lundi 26 Janvier 2026 - 16:40

Nostalgie Belgique explore l’âme sonore de l’Union Saint-Gilloise


À travers une série sonore exclusive, Nostalgie Belgique propose une immersion dans la culture chantée de l’Union Saint-Gilloise. Un podcast en 4 épisodes qui explore l’origine, la puissance et la portée des chants entonnés par les supporters du club bruxellois, à découvrir sur nostalgie.be.



Nostalgie Belgique propose un regard inédit sur le football avec le podcast « La chanson fait l’Union ». Le projet met en lumière un élément central mais souvent peu documenté du monde sportif : les chants des supporters. Ces morceaux scandés en tribune ne sont pas de simples encouragements. Ils constituent un véritable patrimoine sonore, une tradition qui forge l’identité du club et renforce la cohésion entre supporters, joueurs et ville. À travers cette série audio, Nostalgie replace les chants au cœur de la narration collective d’un club populaire et emblématique de Bruxelles.
La série audio se décline en quatre épisodes, chacun centré sur une facette de cette culture vocale. Elle aborde les origines des chants de l’Union Saint-Gilloise, leur évolution au fil des générations, leur impact sur l’ambiance du stade.

Les témoignages recueillis donnent la parole à celles et ceux qui font battre le cœur du club au quotidien. Les voix de supporters y racontent comment ces chants, repris en chœur, sont devenus des marqueurs identitaires et des moteurs d’unité dans les tribunes de la Butte. Conçu avec et pour les supporters, le podcast repose sur un travail de collecte de témoignages, de sons d’ambiance et d’archives sonores. L’ensemble compose une immersion fidèle dans l’univers sonore du stade et dans la vie des passionnés de l’Union Saint-Gilloise. Nostalgie Belgique adopte ici une approche documentaire qui valorise l’expression populaire et met en avant une forme d’héritage oral rarement mise en avant dans les contenus sportifs traditionnels.

Une initiative éditoriale au service de la culture audio

Ce podcast s’inscrit dans la ligne éditoriale de Nostalgie Belgique, qui confirme son engagement en faveur de la création audio originale. En produisant un contenu centré sur la parole des supporters, la station met en œuvre les leviers du récit sonore pour explorer des sujets de société, de mémoire collective et de culture populaire. Le projet illustre la capacité du média radio à élargir ses formats et à intégrer les codes du podcast pour toucher des publics en quête de récits authentiques.

Tags : Belgique, Nostalgie Belgique, sport



Frédéric Brulhatour
