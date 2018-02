Nostalgie Belgique : "Soulparty" fête ses 20 ans

À l'occasion de cet anniversaire, Nostalgie Belgique a convié le célèbre groupe britannique "Delegation" à se produire en live sur la scène du Lotto Mons Expo. Mais ce n'est pas tout... DJ Lilo - DJ Man, Dave Jay et Mc Cosmic mixeront en live les meilleurs titres soul, funk et disco tout au long de cette soirée anniversaire.

Et, dès ce 23 février, les auditeurs pourront se déhancher au son de la nouvelle compilation "Nostalgie Soulparty Golden Edition". Avec les plus grandes légendes soul : Chic, Kool & The Gang, Barry White, Diana Ross, Rose Royce, Delegation, Lionel Richie, The Temptations, James Brown, Donna Summer et bien d’autres encore...