"Nos Présidents dans la tourmente" : la nouvelle série originale d’Europe 1 Studio

Depuis quelques mois, le président Macron fait face à une crise sociale et politique intense, celle des « gilets jaunes ». Sous la Vème République, d’autres chefs d’Etat ont eux aussi été confrontés à la défiance du peuple. Comment sont-ils sortis de la crise ? Comment les institutions les ont aidés à rester au pouvoir malgré les tensions ? Avec cette deuxième saison articulée en 8 épisodes d’environ 20 minutes, Olivier Duhamel remonte le temps et revient sur les tourmentes traversées par les présidents de la Vème République. En mêlant récits et analyses, agrémentés des archives d’Europe 1, le politologue qui officie chaque samedi sur l’antenne d’Europe 1 dans Mediapolis décrypte les dessous de la Vème République.



