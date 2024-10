Nonante Cinq réalise une cartographie des médias belges

"En Belgique, il existe une grande diversité de médias, allant des généralistes aux spécialisés, en passant par des publications économiques, locales, nationales ou régionales. Ce paysage est encore plus complexe en raison du contexte multilingue du pays : les médias francophones, néerlandophones, germanophones et anglophones coexistent, chacun avec son propre public cible et ses spécificités" explique Nonante Cinq.

L'agence a recensé tous les types de médias présents en Belgique : les télévisions nationales et régionales, les radios locales, généralistes et thématiques, les journaux et magazines, les sites d'actualités en ligne ainsi que les médias spécialisés.