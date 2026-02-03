Nick Dunkerley : l’audio comme remède à la polarisation du monde

L’enthousiasme de Nick Dunkerley pour l’innovation technologique ne se fait pas sans limites. L’intelligence artificielle, présente dans les nouvelles versions de Hindenburg, est pensée pour tourner localement, sur les machines des utilisateurs. Un choix fort, motivé par les questions de confidentialité, notamment dans le journalisme. "On ne veut pas d’un cloud flou où on ne sait pas ce qui se passe avec nos fichiers". Et surtout, Nick Dunkerley met en garde contre la tentation de laisser l’IA faire le travail à notre place.

"L’IA peut aider, mais elle ne sauvera pas un mauvais enregistrement. La seule solution, c’est d’apprendre à bien faire dès le départ". Là encore, il revient à l’essentiel : la formation, la transmission, l’éthique du métier. "Ce savoir se perd. Aujourd’hui, les jeunes journalistes n’ont plus de mentors pour leur dire : fais-le mieux, recommence. Et c’est dramatique".

Nick Dunkerley n’est ni cynique, ni naïf. Il sait que le combat pour un audio de qualité est difficile, que le format long demande du temps, de l’argent et de la passion. Mais il avance, porté par une conviction simple : nous avons besoin d’histoires, pas de contenus. Et surtout, nous avons besoin de les entendre longtemps, profondément, dans nos têtes et dans nos cœurs. "Ce n’est pas qu’un outil, l’audio. C’est un lien. Un fil invisible entre les êtres. Et c’est ce fil que je veux renforcer".