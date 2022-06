NRJ : une nouvelle campagne avec ses NFT exclusifs

Pour le lancement de cette campagne, NRJ confirme son entrée dans le web 3.0 et lance une collection de NFT exclusifs : un drop de 30 NFT, reprenant l’identité de marque NRJ avec sa panthère customisée issue du spot. Ces NFT débloqueront des contenus en lien avec les artistes présents dans le spot (places de concerts, disques d’or…).

Cette collection sera déclinée en 4 catégories : Black, Or, Platine et Diamant. 29 d’entre eux seront offerts gratuitement à l’antenne, NRJ.fr et sur les réseaux sociaux NRJ. Concernant le NFT panthère Diamant, il sera vendu aux enchères via le label NRJ Music sur la landing page nft.nrj.fr