NRJ : un son qui vaut 10 000 euros

Depuis hier, voilà un son qui peut rapporter gros aux auditeurs de NRJ. Jusqu'à 10 000 €. Seule condition avoir une bonne oreille pour l'identifier, et c'est bien là le plus difficile. Les auditeurs ont jusqu'à vendredi pour affuter leurs écoutilles et tenter de décrocher le gros lot...